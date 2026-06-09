Kabel la promozione in B è meritata La forza del gruppo nasce dal vivaio

Dopo due anni di assenza, il Volley Prato targato Kabel è tornato in serie B maschile. La promozione è stata ufficializzata dopo il completamento del campionato, confermando il risultato sul campo. La squadra ha raggiunto l’obiettivo attraverso le partite disputate nel corso della stagione, concludendo il percorso con una vittoria decisiva. La promozione in serie B rappresenta il ritorno del club a un livello nazionale, dopo un periodo di assenza.

Missione compiuta. Dopo due anni di purgatorio il Volley Prato targato Kabel torna in serie B maschile, a calcare palcoscenici nazionali. Una grande impresa quella portata a termine dai ragazzi allenati da coach Novelli, partiti ad inizio stagione con l’idea di centrare il salto di categoria. Un risultato reso ancor più prezioso se si pensa che la filosofia del club, da sempre, è quella di comporre squadre competitive quasi esclusivamente con ragazzi provenienti dal vivaio pratese. "Bravi i ragazzi e bravissimo Novelli a cambiare durante l’anno l’assetto della squadra. Da quel momento siamo stati superiori a tutti. Per noi la serie B è fondamentale ed averla raggiunta con tutti ragazzi del vivaio ci riempie di orgoglio e ci conferma il lavoro fatto finora – commenta il presidente Giovanni Giuntoli -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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