La Juventus è stata collegata al talento del Catanzaro Mattia Liberali, ma si discute se si tratti di un acquisto reale o di una strategia per aumentare il valore del giocatore. La trattativa tra le parti non è confermata ufficialmente. Liberali, 20 anni, è considerato un prospetto emergente. La società bianconera non ha ancora annunciato nulla. La voce di mercato circola da settimane senza conferme concrete.

Juve-Liberali, giallo di mercato: il talento del Catanzaro fa gola, ma è tutto vero?. TORINO – Il nome di Mattia Liberali è finito improvvisamente sotto i riflettori, con la Juventus accostata con forza al promettente talento del Catanzaro. Una valutazione che tocca i 10 milioni di euro, cifra importante per un profilo che quest’anno si è messo in grande evidenza nel Catanzaro durante il campionato di serie B, arrivando fino alla finale di playoff persa contro il Monza. L’ombra del “gioco” di mercato. Tuttavia, tra i corridoi del calciomercato, la domanda sorge spontanea: siamo di fronte a un reale interesse della “Vecchia Signora” o all’ennesimo caso di “nomi spesi bene”? Non è certo una novità che, quando un club di alto livello viene accostato a un giovane in rampa di lancio, il prezzo del cartellino tenda a lievitare istantaneamente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Juventus su Mattia Liberali: operazione reale o manovra per gonfiare il prezzo

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