Le critiche sono arrivate puntuali dopo l'inattesa uscita di scena di Jannik Sinner al Roland Garros. La rimonta subita da Juan Manuel Cerundolo, capace di ribaltare una partita che l'azzurro sembrava avere in mano dopo due set vinti e il 5-1 nel terzo, ha riaperto vecchie discussioni sulla tenuta fisica del numero uno del mondo nei match più lunghi e complicati. Tra chi ha preso le sue difese c'è però Venus Williams. L'ex campionessa americana, intervenuta durante la copertura del torneo su Tnt Sports, ha contestato una delle statistiche più citate nelle ore successive alla sconfitta: quella secondo cui Sinner non sarebbe mai riuscito a vincere una partita durata oltre le tre ore e cinquanta minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, i sospetti sul campione e la fucilata di Venus Williams: "E allora?"

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Jannik Sinner vs Jiri Lehecka For The Title | Miami 2026 Final Highlights

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