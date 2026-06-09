IVA lavori in casa quando si applica l’aliquota al 10% e quando quella ordinaria al 22%

L'aliquota IVA al 10% si applica ai lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria degli immobili, mentre quella al 22% è prevista per interventi di nuova costruzione o ampliamenti. La distinzione tra le due aliquote dipende dalla tipologia di intervento e dall'uso dell’immobile. Le norme fiscali italiane stabiliscono chiaramente quando si può applicare ciascuna aliquota, con specifici requisiti e condizioni da rispettare.

Navigare nel labirinto delle agevolazioni fiscali per l’edilizia in Italia è una sfida che ogni proprietario immobiliare si trova ad affrontare non appena decide di avviare un cantiere. La gestione dell’ Iva per i lavori in casa non è solo una questione di scartoffie, ma un elemento determinante che può spostare l’ago della bilancia del budget familiare di migliaia di euro. Sebbene l’aliquota ordinaria in Italia sia fissata al 22%, il legislatore ha previsto una serie di paracadute fiscali per incentivare il recupero del patrimonio edilizio, portando l’imposta al 10% (o addirittura al 4% in casi specifici). Tuttavia, l’errore è dietro l’angolo: basta sbagliare la modalità di acquisto di un materiale o non considerare la categoria catastale dell’immobile per vedersi recapitare una fattura con l’aliquota massima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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IVA al 10% nei lavori edilizi: quando si applica (e quando NO)!!!

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