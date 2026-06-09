Italiaonline lancia Libero AI Academy | l’intelligenza artificiale diventa alla portata di tutti

Italiaonline ha annunciato il lancio di Libero AI Academy, un servizio dedicato a corsi sull’intelligenza artificiale. La piattaforma mira a rendere accessibili le conoscenze sull’AI a cittadini e professionisti, offrendo formazione su un tema che sta diventando sempre più presente nella vita di tutti i giorni e nel lavoro. La piattaforma sarà disponibile online e offrirà programmi di studio specifici.

Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia la nascita di Libero AI Academy, il nuovo servizio dedicato a corsi sull’intelligenza artificiale, pensato per avvicinare cittadini e professionisti a un tema oggi centrale nella vita quotidiana e lavorativa. L’iniziativa si ricollega direttamente alla storia del brand: negli anni Novanta, Libero ha democratizzato la tecnologia in Italia garantendo a milioni di persone l’accesso alla rete attraverso i propri servizi di connettività e la Libero Mail. Con lo stesso spirito di inclusione, oggi Libero AI Academy si propone come guida per accompagnare gli italiani e le italiane nell’era dell’intelligenza artificiale, trasformando una tecnologia apparentemente complessa in un’opportunità concreta e quotidiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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