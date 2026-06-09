istituzioni e imprese unite per dare valore

Istituzioni e imprese collaborano per valorizzare gli hub urbani, migliorare la sicurezza e sviluppare le infrastrutture. La partnership mira a potenziare le aree strategiche delle città e a rafforzare i servizi pubblici e privati. Sono stati avviati interventi specifici per migliorare la mobilità e la qualità degli spazi urbani, con un focus su progetti condivisi e investimenti congiunti. La collaborazione coinvolge enti pubblici e aziende private in iniziative concrete.

Collaborazione tra istituzioni e imprese, sviluppo degli hub urbani, sicurezza e infrastrutture: sono questi i temi al centro della riflessione di Confesercenti Cento sul futuro dell’Alto Ferrarese, al termine del primo semestre dell’anno, tra opportunità di crescita e criticità ancora aperte come la viabilità e la Cispadana. "Il primo focus è sull’importanza di instaurare relazioni che portino valore sul territorio indipendentemente dalla bandiera politica che sventola sulla municipalità – inizia Edi Govoni (foto) – il coinvolgimento dell’assessorato al commercio per sostenere le attività locali con iniziative di carattere sociale, ripercussioni nella somministrazione e nel commercio, stanno dando risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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