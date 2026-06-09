Istituto Italiano per gli Studi Storici | bando per 16 borse di studio da 18mila euro

Notizia in breve

L'Istituto Italiano per gli Studi Storici ha annunciato un bando per 16 borse di studio da 18.000 euro ciascuna, rivolte a giovani ricercatori nelle aree di storia, filosofia e letteratura per l’anno accademico 2026-2027. Le candidature sono aperte e devono essere presentate entro i termini stabiliti. Le borse sono destinate a sostenere progetti di ricerca in ambito accademico, con l’obiettivo di promuovere studi nelle discipline indicate.