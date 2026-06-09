Istituto Italiano per gli Studi Storici | bando per 16 borse di studio da 18mila euro
L'Istituto Italiano per gli Studi Storici ha annunciato un bando per 16 borse di studio da 18.000 euro ciascuna, rivolte a giovani ricercatori nelle aree di storia, filosofia e letteratura per l’anno accademico 2026-2027. Le candidature sono aperte e devono essere presentate entro i termini stabiliti. Le borse sono destinate a sostenere progetti di ricerca in ambito accademico, con l’obiettivo di promuovere studi nelle discipline indicate.
L'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato da Benedetto Croce, ha aperto le candidature per 16 borse di studio annuali destinate a giovani ricercatori nelle discipline storiche, filosofiche e letterarie per l'anno accademico 2026-2027. Le domande devono essere presentate entro il 20. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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