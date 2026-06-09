Istituto Italiano per gli Studi Storici | bando per 16 borse di studio da 18mila euro

Da napolitoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Istituto Italiano per gli Studi Storici ha annunciato un bando per 16 borse di studio da 18.000 euro ciascuna, rivolte a giovani ricercatori nelle aree di storia, filosofia e letteratura per l’anno accademico 2026-2027. Le candidature sono aperte e devono essere presentate entro i termini stabiliti. Le borse sono destinate a sostenere progetti di ricerca in ambito accademico, con l’obiettivo di promuovere studi nelle discipline indicate.

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L'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato da Benedetto Croce, ha aperto le candidature per 16 borse di studio annuali destinate a giovani ricercatori nelle discipline storiche, filosofiche e letterarie per l'anno accademico 2026-2027. Le domande devono essere presentate entro il 20. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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