Durante il Gran Premio di Monaco, Isack Hadjar è salito sul podio indossando un orologio di lusso considerato il più raro al mondo. A soli 21 anni, ha ottenuto il suo secondo piazzamento tra i primi tre in Formula 1, dopo il risultato nel Gran Premio dei Paesi Bassi del 2025. La sua presenza si è fatta notare anche per l’orologio sfoggiato sul podio.

Isack Hadjar continua a crescere, gara dopo gara. A soli 21 anni conquista il secondo podio della sua carriera in Formula 1, dopo quello ottenuto al Gran Premio dei Paesi Bassi del 2025. Questa volta, però, il risultato ha un peso diverso: Monaco non è un circuito qualunque, è il luogo dove le imprese diventano leggenda. Ed è qui che il giovane francese è riuscito a portare la sua Red Bull fino ai piani alti della classifica. Una gara strana, quasi soporifera per 60 dei 78 giri, poi improvvisamente ribaltata dal caos finale: le uscite di pista di Lance Stroll e Charles Leclerc hanno riscritto l’ordine d’arrivo in pochi minuti. Hadjar ha tagliato il traguardo in quarta posizione, alle spalle del connazionale Pierre Gasly . 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Isack Hadjar ha sfoggiato sul podio del Gran Premio di Monaco un orologio di lusso unico al mondo

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