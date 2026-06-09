IRES al 20% | sgravi fiscali investe in tecnologia e lavoro

Notizia in breve

Il governo ha annunciato un'aliquota IRES al 20% con l'obiettivo di incentivare investimenti in tecnologia e occupazione. Sono previsti sgravi fiscali per le imprese che aumentano gli investimenti in innovazione e assumono nuovo personale. Per usufruire delle agevolazioni, le aziende devono rispettare determinati parametri occupazionali e calcolare la cifra minima di investimento in tecnologia richiesta, secondo le indicazioni delle norme fiscali vigenti. I dettagli sulle modalità di calcolo e sui requisiti specifici sono stati pubblicati nelle guide ufficiali.