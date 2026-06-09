IRES al 20% | sgravi fiscali investe in tecnologia e lavoro
Il governo ha annunciato un'aliquota IRES al 20% con l'obiettivo di incentivare investimenti in tecnologia e occupazione. Sono previsti sgravi fiscali per le imprese che aumentano gli investimenti in innovazione e assumono nuovo personale. Per usufruire delle agevolazioni, le aziende devono rispettare determinati parametri occupazionali e calcolare la cifra minima di investimento in tecnologia richiesta, secondo le indicazioni delle norme fiscali vigenti. I dettagli sulle modalità di calcolo e sui requisiti specifici sono stati pubblicati nelle guide ufficiali.
? Domande chiave? In Breve L’aliquota IRES scende al 20% per le imprese che investono in assunzioni e tecnologia. Le società di capitali che aumentano l’occupazione e finanziano la digitalizzazione potranno beneficiare di una riduzione dell’imposta sui redditi dal 24% al 20% nel corso del 2026. Questa misura strutturale, introdotta con la riforma fiscale del 2025 e regolata dal Decreto MEF dell’8 agosto 2025, punta a trasformare il reinvestimento degli utili in un motore di crescita per il sistema produttivo nazionale. L’agevolazione non rappresenta un contributo una tantum, ma un meccanismo legato alla stabilità del bilancio aziendale e alla capacità di spesa effettiva. Per accedere al beneficio, le imprese devono rispettare rigorosi parametri di accantonamento, investimento tecnologico e stabilità occupazionale, trasformando il risparmio fiscale in risorse concrete per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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