Iran Trump | Siamo a un passo da chiudere un ottimo accordo Blocco più forte delle bombe

Donald Trump ha dichiarato che si trovano a un passo dal concludere un accordo con l'Iran, definendolo “ottimo, solido e incisivo”. Lo ha affermato durante un evento pubblico, riferendo che le negoziazioni sono vicine alla conclusione. Trump ha anche affermato che il blocco imposto è più efficace delle azioni militari, senza fornire dettagli sulle trattative o sulle condizioni dell’accordo. La dichiarazione è arrivata mentre guardava una partita di NBA.

“Siamo a un passo dal raggiungere un accordo davvero ottimo, solido e incisivo”. Lo ha detto Donald Trump parlando delle negoziazioni per porre fine alla guerra in Iran dopo aver visto i New York Knicks nelle Finals Nba contro i San Antonio Spurs. “Se continuassimo a bombardare per altre due o tre settimane, non rimarrebbe loro più nulla. Ma lo Stretto rimarrebbe chiuso per mesi”, ha continuato il presidente Usa aggiungendo: “Avremo un documento firmato che è in realtà più forte dei bombardamenti. Ciò che si è dimostrato molto potente è stato il blocco. Il blocco si è rivelato molto più forte dei bombardamenti”. Questo articolo Iran, Trump: "Siamo a un passo da chiudere un ottimo accordo.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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