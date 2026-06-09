Intesa Sanpaolo ha presentato un'offerta da 30,6 miliardi di euro per acquisire Monte dei Paschi di Siena, con l'obiettivo di creare la seconda banca più grande in Europa. Contestualmente, un'operazione di offerta pubblica di acquisto è stata avviata sull'istituto, che è guidato da un amministratore delegato. L'iniziativa mira anche a rafforzare le partecipazioni in Mediobanca e in Generali.

Trenta virgola sei miliardi di euro. Intesa Sanpaolo, in tandem con Unipol, ha lanciato un’Opas su Monte dei Paschi guidato da Luigi Lovaglio, mettendo sul tavolo un’offerta che, già nella struttura, ha il sapore delle grandi manovre: 10,091 euro per azione, di cui un euro in contanti e 1,6 azioni Intesa per ogni titolo Mps. Carlo Messina, capo di Intesa, non ha usato giri di parole. L’obiettivo è ambizioso: «Nasce la seconda banca europea». Una frase che non è solo uno slogan, ma la sintesi di un disegno industriale che va ben oltre Siena. Da Siena a Milano, passando per Trieste Perché il punto, nel grande gioco del capitalismo bancario italiano, è che Mps è soltanto il veicolo. Il vero bottino si distribuisce lungo una catena che porta dritta a Mediobanca e, soprattutto, alla sua partecipazione in Generali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Intesa offre 30,6 miliardi per Mps: «Nasce la seconda banca europea»

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