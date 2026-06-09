Sabato 13 giugno, il Polo Bibliotecario parlamentare organizza un evento all’Insula Sapientiae. La mattina sarà dedicata a una serie di attività, senza dettagli specifici sui contenuti o relatori. L’iniziativa si svolge presso la sede del Polo, situata nell’Insula Sapientiae. Non sono stati annunciati altri appuntamenti o partecipanti per questa data. La partecipazione è riservata a un pubblico selezionato.

ROMA – Il Polo Bibliotecario parlamentare propone, nella mattina di sabato 13 giugno, l’iniziativa Insula Sapientiae, con un percorso attraverso Palazzo San Macuto, sede della Biblioteca della Camera dei deputati “Nilde Iotti”, e Palazzo della Minerva, sede della biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”. Tre visite guidate saranno offerte a gruppi di 30 visitatori, con accesso dall’ingresso principale della Biblioteca della Camera, in via del Seminario 76 alle ore 9:30, 10:30, 11:30, e con uscita dalla Biblioteca del Senato, su Piazza della Minerva 38, dopo un itinerario di circa due ore. La visita è a ingresso libero con prenotazione al link https:eventi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Insula Sapientiae sabato 13 giugno al Polo Bibliotecario parlamentare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Friuli Doc Run "Memorial Lorenzo Parelli": si corre al tramonto di sabato 13 giugnoSabato 13 giugno, il centro di Udine ospiterà la seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli”.

Leggi anche: Fagnigola fa un salto nel tempo: sabato 13 giugno al chiosco baraonda arriva il party "2000 power"

Argomenti più discussi: Insula Sapientiae, sabato 13 giugno 2026; Relazione Covip – Mercoledì alle 11 diretta webtv; Rapporto politica di bilancio – Mercoledì alle 10.30 diretta webtv – Saluto di Trancassini; Meloni: Solidarietà a Salvini per il grave episodio alla Sapienza.

Insula Sapientiae sabato 13 giugno al Polo Bibliotecario parlamentareROMA - Il Polo Bibliotecario parlamentare propone, nella mattina di sabato 13 giugno, l’iniziativa Insula Sapientiae, con un percorso attraverso Palazzo ... lopinionista.it