Insetti in casa? Come allontanarli con il bicarbonato

Un modo naturale per allontanare gli insetti in casa è usare il bicarbonato di sodio. Basta spargerlo nelle zone dove si notano presenza di insetti o in punti strategici come angoli e sotto i mobili. Il bicarbonato agisce come repellente e può aiutare a ridurre l’infestazione senza ricorrere a prodotti chimici. È un rimedio semplice e sicuro, molto usato anche in cucina e per le pulizie domestiche.

È uno dei prodotti più versatili che usiamo tanto in cucina, quanto per le pulizie: il bicarbonato di sodio inoltre è un prodotto naturale che ha un basso impatto sull’ambiente. Quello che può essere considerato un jolly, economico e green, da avere sempre in casa, ha anche un altro vantaggio ed. 🔗 Leggi su Today.it

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Rimedio Naturale: Zucchero e Bicarbonato

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