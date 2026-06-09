L’INPS ha riattivato il bonus da 5.000 euro destinato alle partite IVA. Il sostegno consiste in un beneficio mensile di circa 817 euro, erogato per sei mesi, rivolto a chi ha subito una riduzione significativa dei redditi. La misura si rivolge a professionisti e lavoratori autonomi che rispettano determinati requisiti di calo del fatturato. L’erogazione avviene in via automatica per chi ha già presentato domanda e soddisfa le condizioni previste.

Fino a 817 euro al mese per sei mesi per aiutare le Partite IVA che hanno subito un forte calo dei redditi. Anche nel 2026 torna l’ISCRO, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa destinata ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. La finestra per fare domanda dovrebbe aprire intorno alla metà di giugno, mentre il termine ultimo per le richieste è fissato al 31 ottobre. È un sostegno economico per professionisti che si trovano in una fase di difficoltà, con un assegno che può arrivare complessivamente a quasi 5.000 euro nell’arco di sei mesi. Ma non è per tutti, i requisiti sono diversi. Cos’è l’ISCRO e a chi spetta. L’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è una specie di “ammortizzatore sociale” per le Partite IVA che, pur continuando a svolgere la propria attività, registrano una forte contrazione dei guadagni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - INPS, torna il bonus (5000 euro) per aiutare le partite Iva: a chi spetta e come funziona

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