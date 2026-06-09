INPS torna il bonus 5000 euro per aiutare le partite Iva | a chi spetta e come funziona

Da panorama.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’INPS ha riattivato il bonus da 5.000 euro destinato alle partite IVA. Il sostegno consiste in un beneficio mensile di circa 817 euro, erogato per sei mesi, rivolto a chi ha subito una riduzione significativa dei redditi. La misura si rivolge a professionisti e lavoratori autonomi che rispettano determinati requisiti di calo del fatturato. L’erogazione avviene in via automatica per chi ha già presentato domanda e soddisfa le condizioni previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fino a 817 euro al mese per sei mesi per aiutare le Partite IVA che hanno subito un forte calo dei redditi. Anche nel 2026 torna l’ISCRO, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa destinata ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. La finestra per fare domanda dovrebbe aprire intorno alla metà di giugno, mentre il termine ultimo per le richieste è fissato al 31 ottobre. È un sostegno economico per professionisti che si trovano in una fase di difficoltà, con un assegno che può arrivare complessivamente a quasi 5.000 euro nell’arco di sei mesi. Ma non è per tutti, i requisiti sono diversi. Cos’è l’ISCRO e a chi spetta. L’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è una specie di “ammortizzatore sociale” per le Partite IVA che, pur continuando a svolgere la propria attività, registrano una forte contrazione dei guadagni. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

inps torna il bonus 5000 euro per aiutare le partite iva a chi spetta e come funziona
© Panorama.it - INPS, torna il bonus (5000 euro) per aiutare le partite Iva: a chi spetta e come funziona
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bonus bollette da 115 euro: arriva il via libera, ecco a chi spetta e come funzionaIl governo ha approvato il bonus bollette da 115 euro, che sarà erogato automaticamente in bolletta ai titolari del bonus sociale elettrico.

Decreto Bollette è legge, come funziona e a chi spetta il nuovo bonus di 115 euroIl decreto Bollette è stato approvato e diventa legge, introducendo un nuovo bonus di 115 euro.

Temi più discussi: INPS, torna il bonus (5000 euro) per aiutare le partite Iva: a chi spetta e come funziona; Bonus Iscro 2026, fino a 817 euro per i lavoratori autonomi: come e quando fare domanda; Bonus under 35 in ritardo, l'aiuto da 500 euro al mese è bloccato. L'Inps: Risposte entro il 10 giugno; Bonus Iscro 2026 per autonomi e partite Iva, importi più alti: requisiti e domande.

iva inps torna il bonusINPS, torna il bonus (5000 euro) per aiutare le partite Iva: a chi spetta e come funzionaTorna l’indennità per i lavoratori autonomi in difficoltà economica iscritti alla Gestione Separata INPS. Ecco requisiti, importi, scadenze e come presentare domanda entro il 31 ottobre ... panorama.it

iva inps torna il bonusBonus Iscro 2026 per autonomi e partite Iva, importi più alti: requisiti e domandeSi rinnova la forma di sostegno al reddito per redditi autonomi che negli ultimi tre anni hanno guadagnato di meno ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web