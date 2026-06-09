L’ingegnere ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro sull’accessibilità, in particolare per aver trasformato un incidente stradale in un impegno professionale. Ha contribuito alla definizione della Legge Stanca, che riguarda l’accessibilità delle tecnologie e delle reti informatiche. La sua attività si è concentrata sulla promozione di soluzioni pratiche per migliorare l’inclusione delle persone con disabilità, attraverso progetti e iniziative legislative.

? Punti chiave? In Breve L’ingegnere Berro riceve l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della a Treviso. L’ingegnere Berro è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Italiana martedì 2 giugno presso la sede della Prefettura di Treviso. Il riconoscimento, avvenuto in occasione della Festa della, premia il lavoro svolto per l’abbattimento delle barriere architettoniche e digitali. L’esperto di 49 anni, originario di Castellana, ha ricevuto questa distinzione per il contributo dato alla promozione di una società più accessibile, con un specifico sulle tecnologie per le persone con disabilità. Questo nuovo incarico istituzionale si aggiunge a un percorso iniziato oltre venticinque anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ingegner Berro: onorificenza per l’impegno sull’accessibilità

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