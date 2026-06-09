Incontro a Ikigai ’Lavorare in povertà’

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento a Ikigai, si è discusso del fenomeno di persone impiegate in lavori precari o a basso salario che comunque vivono in condizioni di povertà. Sono stati presentati dati su lavoratori con contratti temporanei o part-time che non coprono le spese quotidiane. L'incontro ha evidenziato come l'occupazione non garantisca automaticamente un reddito sufficiente. Non sono stati annunciati interventi o decisioni legislative durante l'evento.

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Un appuntamento per affrontare una delle contraddizioni più evidenti del mercato del lavoro contemporaneo: avere un’occupazione non basta sempre a garantire un reddito dignitoso e condizioni di vita sicure. Di questo si parlerà domani, dalle 14 alle 16, a Siena, nell’incontro dal titolo “Lavorare in povertà. Quando avere un lavoro non garantisce reddito, tutela e futuro” che fa parte di Scintille, la serie di incontri promossi da Ikigai sui grandi temi di attualità. Il confronto prenderà le mosse da una realtà che riguarda in modo particolare i lavori di cura, i servizi alla persona, il Terzo settore, l’ agricoltura e il turismo: ambiti fondamentali per la tenuta sociale ed economica dei territori, ma spesso segnati da salari bassi, contratti fragili, lavoro discontinuo e tutele insufficienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Incontro a Ikigai ’Lavorare in povertà’
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