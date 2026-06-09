Incontro a Ikigai ’Lavorare in povertà’

Notizia in breve

Durante un evento a Ikigai, si è discusso del fenomeno di persone impiegate in lavori precari o a basso salario che comunque vivono in condizioni di povertà. Sono stati presentati dati su lavoratori con contratti temporanei o part-time che non coprono le spese quotidiane. L'incontro ha evidenziato come l'occupazione non garantisca automaticamente un reddito sufficiente. Non sono stati annunciati interventi o decisioni legislative durante l'evento.