Nelle strade italiane si sono verificati circa 3.000 decessi legati a incidenti stradali, con un costo stimato di 20 miliardi di euro all’anno. Il 69% dei feriti si concentra nelle aree urbane. Si discute ora se l’intelligenza artificiale possa aiutare a ridurre questi numeri, migliorando la sicurezza e la gestione del traffico nelle città.

? Domande chiave? In Breve Oltre 3.000 morti sulle strade italiane: l’emergenza sociale e i dati della mobilità urbana. Gli incidenti stradali rappresentano una pandemia silenziosa che colpisce duramente i giovani, con oltre 3.000 vittime registrate e un impatto economico stimato dall’Istat in circa 20 miliardi di euro tra spese amministrative e sanitarie. Il bilancio emerge dai lavori del forum The Urban Mobility Council, un think tank promosso da Unipol che si è tenuto ieri presso la Triennale di Milano. I dati evidenziano una situazione di forte allarme, poiché nel corso del 2024 si sono verificati più di 173 mila incidenti sul territorio nazionale. Questo numero segna un incremento di oltre 7 mila episodi rispetto ai dati del 2023, delineando un quadro di crescente pericolo per la circolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incidenti stradali: 3.000 morti e un costo di 20 miliardi di euro

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Un incidente stradale ha rivoluzionato l'intero settore.

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