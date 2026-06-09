Inchiesta sulla polizia locale di Genova il 18 giugno l’incidente probatorio per sentire i testi che accusano gli agenti

Il 18 giugno si terrà l’incidente probatorio nell’ambito di un’inchiesta sulla polizia locale di Genova. Verranno ascoltati testimoni che hanno presentato accuse contro alcuni dei 25 vigili urbani indagati. Sono otto i nuovi episodi contestati agli agenti. La procura ha avviato l’indagine e ha notificato le accuse, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sugli episodi o sui nomi coinvolti.

E' stato fissato per il 18 giugno l’incidente probatorio nell’inchiesta che coinvolge 25 agenti della Polizia Locale di Genova, tutti del reparto Sicurezza Urbana. Saranno sentiti in contraddittorio quattro testimoni dell’accusa, tutti stranieri. La Procura, con la pm Sabrina Monteverde, ha disposto questa anticipazione della prova proprio perché i quattro testimoni — già ascoltati dalla Squadra Mobile — rischiano di non essere più reperibili quando (e se) si arriverà al processo. Tre di loro si trovano attualmente in carcere e uno è senza fissa dimora. Al momento gli agenti sono indagati per falso, peculato e calunnia. Sono otto i nuovi episodi contestati ad alcuni dei 25 indagati.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Genova, inchiesta sulla polizia locale: 25 agenti indagati per violenze e peculato ligurianotizie.it/genova-inchies… via @LiguriaNotizie x.com