incendio a vicopisano tre comuni chiudono le scuole

Tre comuni della zona hanno deciso di chiudere le scuole a causa dell’incendio scoppiato alla Delta Energy di Vicopisano. Il rogo coinvolge un’azienda che lavora materiali plastici, e il fumo si alza denso e persistente dall’area interessata. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme ancora attive. Le scuole resteranno chiuse fino a nuovo avviso.

In vigore le ordinanze precauzionali stabilite con la prefettura, al territorio interessato e a Cascina stamattina si è aggiunta San Giuliano Terme VICOPISANO – L’incendio alla Delta Energy di Vicopisano non è ancora domato. Ed è tanto il fumo che proviene dall’azienda di materiali plastici. Ieri i comuni di Vicopisano e Cascina hanno chiuso le scuole, questa mattina, visto il cambiamento delle condizioni meteo, lo ha deciso anche San Giuliano Terme. Centri estivi, ecco la stangata: 1.432 euro per 8 settimane, Milano la città più cara Incendio a Vicopisano, Potenti (Lega): “Occorre chiudere il ciclo dei rifiuti con impianti di smaltimento e valorizzazione” La Francia accelera sull’AI. E l’Italia? – Eurofocus podcast, Adnkronos La Francia accelera sull’AI. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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