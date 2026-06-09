Appena ci siamo rivisti nella sua elegante boutique in Corso Matteotti a Milano, unico quartier generale italiano aperto lo scorso anno, mi ha detto: «Avrà ancora qualcosa da chiedermi?». Ebbene sì e avendo già esaurito le formalità abbiamo intavolato una conversazione quasi filosofica sul mondo delle fragranze. Secondo lei perché oggi molti considerano il profumo essenziale nella loro routine di bellezza? «Pensa che oggi sia più importante di quanto lo fosse ieri? Non crede che il profumo sia sempre stato essenziale? In ogni secolo, in ogni decennio?» Forse ora lo è di più, perché è apprezzato da generazioni diverse. «È verissimo. Trovo molto interessante il fatto che, quando partecipo a eventi promozionali, non ad apparizioni pubbliche, ci siano quasi sempre ragazzini di 14 o 15 anni che vengono da me e mi chiedono di firmare i miei profumi, ad esempio, "Paradise". 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In conversazione con Kilian Hennessy, fondatore del brand di profumi Kilian Paris: «Una fragranza senza anima non toccherà mai quella delle persone»

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