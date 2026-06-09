In arrivo oltre 566 mila euro per 4 Parchi lecchesi
Oltre 566 mila euro sono stati assegnati ai parchi del lecchese grazie a un nuovo piano di riparto approvato dalla Giunta regionale. La somma fa parte di un finanziamento totale di 4,6 milioni di euro destinati ai parchi regionali lombardi per il triennio 2026-2028. La ripartizione riguarda quattro aree protette del territorio lecchese.
Oltre 566 mila euro destinati ai parchi che interessano il territorio lecchese. È quanto previsto dal nuovo Piano di Riparto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, che assegna complessivamente 4,6 milioni di euro agli Enti gestori dei parchi regionali lombardi per il triennio 2026-2028.I 4. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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