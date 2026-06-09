In arrivo 14 raffrescatori mobili per i nidi comunali | aule più fresche già da giugno
Ventinquattro asili comunali riceveranno 14 raffrescatori mobili entro giugno. L'acquisto è stato effettuato con urgenza per raffreddare le aule durante la stagione calda. I dispositivi saranno installati nelle classi per garantire ambienti più freschi ai bambini. La consegna è prevista in tempi rapidi, senza indicazioni sui modelli o sui costi. La misura mira a migliorare le condizioni ambientali negli spazi dedicati ai più piccoli.
Asili comunali più freschi già dal mese di giugno, grazie all'acquisto d'urgenza di 14 raffrescatori mobili. E' questa una delle novità portate dalla sesta variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ratificata dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 8 giugno. La variazione era stata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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