In arrivo 14 raffrescatori mobili per i nidi comunali | aule più fresche già da giugno

Notizia in breve

Ventinquattro asili comunali riceveranno 14 raffrescatori mobili entro giugno. L'acquisto è stato effettuato con urgenza per raffreddare le aule durante la stagione calda. I dispositivi saranno installati nelle classi per garantire ambienti più freschi ai bambini. La consegna è prevista in tempi rapidi, senza indicazioni sui modelli o sui costi. La misura mira a migliorare le condizioni ambientali negli spazi dedicati ai più piccoli.