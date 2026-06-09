Il vivaio dell' Atletica 85 macina primati e podi | titolo regionale per Maia Minardi nel lancio del disco

Notizia in breve

Nel fine settimana, un’atleta dell’Atletica 85 ha conquistato il titolo regionale nel lancio del disco durante i Campionati regionali allievi a Piacenza. La squadra ha partecipato anche alla finale regionale dei Campionati di società Ragazzi a Correggio, ottenendo buoni risultati. Il vivaio ha continuato a migliorare i propri primati e a salire sul podio. L’attività si è svolta tra sabato 6 e domenica 7 giugno, coinvolgendo diverse categorie giovanili.