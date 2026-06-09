Il vicesindaco Grandu è in corsa per la riconferma, mentre si avvicinano le decisioni sulla composizione della nuova giunta comunale. Le riunioni tra le parti sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore. La formulazione della squadra di governo locale resta in fase di definizione, con incontri e consultazioni in programma nelle prossime ore. Non sono stati ancora comunicati i nomi ufficiali dei candidati alla carica di assessore.

Sono ore decisive per definire la giunta che affiancherà nei prossimi anni il sindaco Mirko Boschetti. Gianni Grandu (nella foto col primo cittadino) va verso la conferma a vicesindaco, e tra i nomi chiave ci sono quelli di Federica Bosi e Samuele De Luca. La presentazione ufficiale è attesa a breve dopo la vittoria alle elezioni amministrative di Mirko Boschetti, di centrosinistra, uscito dal voto con una maggioranza solida e un forte consenso personale. In città cresce l’attesa per conoscere la composizione definitiva dell’esecutivo che dovrà accompagnare l’inizio del nuovo mandato, ma sui primi nomi sembrano ormai esserci pochi dubbi. Tra le indicazioni che appaiono ormai consolidate c’è quella che riguarda il ruolo di vicesindaco: Gianni Grandu resta il numero due dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vicesindaco Grandu verso la riconferma

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