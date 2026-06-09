Il vergatese D’Amico nell’olimpo del rugby

Notizia in breve

Al termine della finale della Serie A di rugby, un giocatore originario di Vergato è stato inserito tra i protagonisti. La sua squadra ha conquistato il titolo nazionale, e lui è stato riconosciuto come uno dei migliori in campo. La vittoria è arrivata dopo una partita combattuta, con un punteggio finale che ha premiato la squadra vincente. Il giocatore ha ricevuto complimenti per le sue prestazioni e si è distinto nel corso dell’incontro.