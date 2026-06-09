Il vergatese D’Amico nell’olimpo del rugby
Al termine della finale della Serie A di rugby, un giocatore originario di Vergato è stato inserito tra i protagonisti. La sua squadra ha conquistato il titolo nazionale, e lui è stato riconosciuto come uno dei migliori in campo. La vittoria è arrivata dopo una partita combattuta, con un punteggio finale che ha premiato la squadra vincente. Il giocatore ha ricevuto complimenti per le sue prestazioni e si è distinto nel corso dell’incontro.
C’è anche un po’ di Vergato sul tetto del rugby italiano. Al termine della finale della Serie A Élite 2526 a Padova contro il Petrarca Rugby, il vergatese Nicolò D’Amico (a destra, omaggiato ieri dal Comune di Vergato) ha infatti conquistato lo scudetto con il Valorugby Emilia – che oggi sarà premiata dal governatore Michele de Pascale in Regione. Per il club reggiano si tratta di un risultato storico, visto che quello ottenuto quest’anno è il primo campionato della sua storia. Un successo indelebile che corona una stagione già straordinaria con la vittoria nei mesi scorsi della Coppa Italia e che consacra la squadra tra le realtà più importanti del panorama rugbistico nazionale. Per D’Amico si tratta invece del secondo titolo della carriera dopo quello conquistato nel 2024 proprio con la maglia del Petrarca Rugby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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