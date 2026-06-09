?Il tradimento del ' campo largo' Luxuria affonda la sindaca Episcopo | Mi ha delusa

Da foggiatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terremoto politico che sta scuotendo il Comune di Foggia, dopo le dimissioni della sindaca Maria Aida Episcopo, si arricchisce di un retroscena finora rimasto nell’ombra. A rompere il silenzio è Vladimir Luxuria che, senza troppi giri di parole, esprime tutta la sua amarezza per come sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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