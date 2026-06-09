il tennis torna a meda inaugurati i nuovi campi dopo 15 anni di attesa

Notizia in breve

A Meda sono stati inaugurati i nuovi campi da tennis di via Cialdini, dopo quindici anni di attesa. L’amministrazione ha riaperto le strutture, segnando il ritorno di questa disciplina nel territorio. Nessun evento sportivo o torneo è stato ancora annunciato. I lavori di riqualificazione sono stati completati recentemente e l’area è ora aperta al pubblico. La riapertura ha attirato alcuni appassionati e residenti della zona.