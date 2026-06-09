Il tennis torna a Meda Inaugurati i nuovi campi dopo 15 anni di attesa
A Meda sono stati inaugurati i nuovi campi da tennis di via Cialdini, dopo quindici anni di attesa. L’amministrazione ha riaperto le strutture, segnando il ritorno di questa disciplina nel territorio. Nessun evento sportivo o torneo è stato ancora annunciato. I lavori di riqualificazione sono stati completati recentemente e l’area è ora aperta al pubblico. La riapertura ha attirato alcuni appassionati e residenti della zona.
L’amministrazione riaccende i riflettori sul tennis: inaugurati i campi di via Cialdini. Dopo quindici anni di attesa, a Meda il tennis torna finalmente a casa. Lo storico impianto, che per decenni ha accolto generazioni di brianzoli, riapre al pubblico con un volto completamente rinnovato. Un ritorno che ha il sapore della memoria e della ripartenza: qui sono cresciuti ragazzi, famiglie, appassionati che negli anni Ottanta e Novanta vivevano il tennis come un rito quotidiano. Poi, lentamente, il declino. Il fascino della racchetta si era affievolito, gli spazi erano finiti in disuso, mentre nuove mode sportive – prima il calcetto e ora il padel – conquistavano la scena. Ora la città... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Meda inaugura i nuovi campi da tennis di via Cialdini. Giovedì 4 giugno alle ore 10 apertura ufficiale dell’impianto riqualificato, con un momento aperto alla cittadinanza e il coinvolgimento delle scuole del territorio. La struttura dispone di due campi in terra r facebook
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