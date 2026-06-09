Un fascicolo con accuse di violenza sessuale è stato trasmesso alla Procura di Roma. Sono indagati un senatore di Forza Italia e un carabiniere per tentata violenza privata. Il senatore ha presentato le sue scuse, ma ora è ufficialmente indagato. La notizia è stata resa nota dopo che il fascicolo è stato trasferito da un altro ufficio giudiziario. Non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso.

È stato trasmesso in Procura a Roma il fascicolo proveniente da un altro ufficio giudiziario in cui risultano indagati per violenza sessuale il senatore Francesco Silvestro (Forza Italia) e un carabiniere per tentata violenza privata. Il procedimento all’attenzione dei pm capitolini nasce dalla denuncia di una donna che accusa il parlamentare di averla abusata nel suo studio nel palazzo di San Luigi de’ Francesi nel febbraio 2025. Intanto dallo stesso Silvestro (nella foto) arrivano le prime scuse soprattutto per il clamore suscitato dalla vicenda: "Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il senatore e gli abusi. Silvestro: "Mi scuso". Ma ora è indagato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza sessuale, Silvestro è indagato: «Frasi sessiste? Ho sbagliato, mi scuso»La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un senatore del gruppo di maggioranza e il suo collaboratore, con l’accusa di violenza...

"Abusi sessuali al Senato". Indagato il senatore azzurro Francesco Silvestro. Lui: "Mie parole sbagliate"Un senatore di Forza Italia è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale.

Temi più discussi: Violenza in ufficio al Senato. Imprenditrice denuncia parlamentare di Forza Italia; Accusa di violenza sessuale in Senato, il parlamentare Silvestro è indagato; Una donna denuncia il senatore di Forza Italia Silvestro: Costretta a un atto sessuale nel suo ufficio. Lui nega; L’accusa di violenza sessuale contro un senatore di Forza Italia.

Io sono un bel ragazzo, lei una donna normale. Non voglio fare body shaming, giudicate voi se il senatore di forza Italia Sivlestro risulta essere più ragazzo o più bello. #silvestro #forzaitalia x.com

La denuncia di una agente di commercio di vini: Violentata dal senatore Silvestro nel suo studio al Senato. Lui respinge le accuse: modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale reddit

Il senatore e gli abusi. Silvestro: Mi scuso. Ma ora è indagatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Caso Silvestro, senatore denunciato per violenza sessuale. Repubblica: È indagatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Francesco Silvestro, senatore denunciato per violenza sessuale: la ricostruzione ... tg24.sky.it