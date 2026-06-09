Il ricordo del sindaco Pierucci

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La morte di Giuliano Pezzini ha causato un grande vuoto nella comunità di Lido e Camaiore. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso il suo dolore per la perdita di una figura importante. Pezzini era conosciuto per il suo ruolo di rilievo nella zona e la sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra i cittadini. La comunità si sta preparando a ricordarlo con alcune iniziative pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scomparsa di Giuliano Pezzini (nella foto) ha lasciato un vuoto enorme nella comunità lidese e camaiorese. Fra i messaggi arrivati alla moglie Lucia anche quello del sindaco Marcello Pierucci: "Giuliano Pezzini è stata una figura rappresentativa per tutta la comunità del Secco in questi anni. Il Pezzini Caffè di via della Gronda è una delle attività storiche della frazione, che si è consolidata nel tempo grazie anche al suo impegno, alla sua passione e alla sua dedizione per il bar di famiglia. Giuliano, al Secco, ha creato legami forti con tutto il quartiere, radicati nel tempo, dimostrandosi sempre un uomo gentile e meritevole del cordoglio che tutta la comunità camaiorese, fin da quando ha iniziato a circolare la notizia della sua scomparsa, gli sta tributando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il ricordo del sindaco pierucci
© Lanazione.it - Il ricordo del sindaco. Pierucci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cantiere Stagi, è ancora scontro. Il sindaco attacca Pierucci: "Si nasconde come gli struzzi"Continua il dibattito intorno al cantiere Stagi, con il sindaco che ha rivolto accuse dirette a un esponente politico locale.

"Scusa se non abbiamo capito che avevi bisogno di aiuto": il ricordo del sindaco amicoUn sindaco ha raccontato di aver incontrato il comandante della polizia locale all’inizio della giornata, visibilmente sconvolto.

Si parla di: Il ricordo del sindaco. Pierucci; Il Comune ha abdicato. Un caso il nome del Ponte.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web