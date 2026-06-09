il ricordo del sindaco pierucci

La morte di Giuliano Pezzini ha causato un grande vuoto nella comunità di Lido e Camaiore. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso il suo dolore per la perdita di una figura importante. Pezzini era conosciuto per il suo ruolo di rilievo nella zona e la sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra i cittadini. La comunità si sta preparando a ricordarlo con alcune iniziative pubbliche.

La scomparsa di Giuliano Pezzini (nella foto) ha lasciato un vuoto enorme nella comunità lidese e camaiorese. Fra i messaggi arrivati alla moglie Lucia anche quello del sindaco Marcello Pierucci: "Giuliano Pezzini è stata una figura rappresentativa per tutta la comunità del Secco in questi anni. Il Pezzini Caffè di via della Gronda è una delle attività storiche della frazione, che si è consolidata nel tempo grazie anche al suo impegno, alla sua passione e alla sua dedizione per il bar di famiglia. Giuliano, al Secco, ha creato legami forti con tutto il quartiere, radicati nel tempo, dimostrandosi sempre un uomo gentile e meritevole del cordoglio che tutta la comunità camaiorese, fin da quando ha iniziato a circolare la notizia della sua scomparsa, gli sta tributando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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