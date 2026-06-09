È stato annunciato il prolungamento della linea M5 a Monza, con tempi di realizzazione molto stretti. La richiesta viene da anni dal territorio, che ha manifestato con costanza il desiderio di vedere estesa la metropolitana. La proposta riguarda un progetto infrastrutturale che coinvolge migliaia di cittadini, che da più di dieci anni si sono mobilitati per questa realizzazione. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui tempi.

A Monza non è solo un progetto infrastrutturale: è una richiesta che arriva dal basso, dal territorio, da migliaia di persone che da oltre dieci anni chiedono la stessa cosa, con ostinazione civile. Il prolungamento della M5 non è un capriccio politico né un dossier tecnico: è la voce di una comunità che ha fatto della metropolitana una battaglia identitaria. E oggi, mentre l’iter sembra finalmente arrivato al traguardo, l’associazione Hq Monza lancia un appello che suona come un monito. La richiesta, implicita, di non deludere chi ha creduto in quest’opera. Gli attivisti ricordano i numeri, che parlano da soli. Sono 9.702 i cittadini che già nel 2015 firmarono la prima istanza per portare la linea lilla fino a Monza, allegando un documento d’identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prolungamento della M5: "I tempi sono strettissimi"

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