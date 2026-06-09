Il premio Michele Pighi porta la cardiologia veronese al centro della ricerca europea
Durante il congresso EuroPCR Course 2026, tenutosi al Palais des Congrès di Parigi il 20 maggio, si è svolta la cerimonia di consegna del Michele Pighi Young Investigator Award. Questo premio mette in evidenza la ricerca europea nel campo della cardiologia interventistica. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento per giovani ricercatori e contribuisce a portare l’attenzione sulla ricerca in cardiologia a livello internazionale.
Al Palais des Congrès di Parigi, nel cuore del congresso EuroPCR Course 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per la cardiologia interventistica, si è svolta il 20 maggio 2026 la cerimonia del Michele Pighi Young Investigator Award. Un riconoscimento che, giunto alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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