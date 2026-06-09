È stato annunciato un nuovo consiglio, segnando la fine di un periodo di rapporti di forza in evoluzione tra maggioranza e opposizioni. La decisione indica una fase di stabilizzazione o di cambiamento nei rapporti politici, anche se non sono stati forniti dettagli sulle modalità o le tempistiche. La comunicazione si concentra sulla conclusione di un ciclo di rapporti e l'inizio di una nuova fase, senza ulteriori specifiche sui contenuti o sulle implicazioni.

di Francesco Ingardia La fine dell’inizio di nuovi rapporti di forza, tanto nella maggioranza quanto nelle opposizioni. Tocca rispolverare l’esito del primo turno per scattare la fotografia accurata del nuovo consiglio comunale di Arezzo. La matematica consegna al centrodestra un premio di governabilità pari a 21 consiglieri. Mentre gli altri 12 scranni appartengono alle minoranze. Al plurale, sì. Perché con ancor più veemenza del 2020, il primo turno dello scorso 24 e 25 maggio ha cristallizzato gli equilibri politici all’ombra di Palazzo Cavallo. Con una città nella forma e nella sostanza tripolare: a destra la maggioranza adesso guidata da Comanducci, al centro i civici capeggiati da Donati e a sinistra i progressisti di Ceccarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il nuovo Consiglio comunale di Marsala

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