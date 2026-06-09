Il museo ha avviato il progetto 'pARTEcipare', rivolto agli anziani residenti in una residenza assistenziale. L'iniziativa mira a utilizzare l’arte come strumento per favorire l’inclusione e il benessere delle persone con demenza. L’attività prevede l’apertura del museo agli anziani, offrendo loro la possibilità di partecipare a percorsi artistici e attività create ad hoc. Il progetto si inserisce in un programma più ampio di interventi culturali dedicati alla terza età.

Al Mudac parte il progetto ‘ pARTEcipare ’: l’ arte come strumento di inclusione e benessere per le persone con demenza. L’iniziativa promossa da Comune e Nausicaa mette al centro la persona e riconosce nella cultura una risorsa per l’inclusione e la qualità della vita. Il primo appuntamento si svolgerà giovedì, con una visita dedicata alla mostra dell’artista armeno Mikayel Ohanjanyan, ‘ Legami. Ties That Bind’. Gli ospiti della Rsa e del Centro diurno Alzheimer del Regina Elena avranno l’occasione di avvicinarsi all’arte contemporanea attraverso l’osservazione, il dialogo e la condivisione, accompagnati dalle educatrici museali Alessandra Boggia e Silvana Cannoni, in collaborazione con Simona Mussini e gli operatori sociosanitari della Rsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il museo apre agli anziani della rsa

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