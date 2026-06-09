Il sindaco ha annunciato che le ex scuole elementari presentano gravi criticità strutturali e potrebbe essere necessario chiuderle. La decisione dipenderà dall’esito delle verifiche di sicurezza in corso. Finora, non sono stati specificati tempi o modalità di chiusura. La situazione delle strutture è stata segnalata come urgente e rischiosa, e si attendono aggiornamenti sulle azioni da intraprendere.

"Potremmo essere costretti a chiudere le ex scuole elementari perché in gravi condizioni di sicurezza ". E’ quanto dice il sindaco Arturo Cerulli, in merito all’edificio sul lungomare di Porto Ercole che il Comune ha messo in vendita con la base d’asta fissata a 6 milioni e 200mila euro (domande da presentare entro le 11 del 29 giugno). Un edificio storico che l’ente ha deciso di vendere con l’obiettivo di veder realizzata una nuova struttura alberghiera su quattro piani (di cui uno interrato). In molti si sono espressi contro la vendita – dal gruppo di opposizione di Svolta Per l’Argentario a Priscilla Schiano, dal Pd a Progetto Porto Ercole solo per citarne alcuni –, ma l’amministrazione ha deciso di andare avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il monito del sindaco Cerulli: "Ex scuole con gravi criticità. Potremmo doverle chiudere"

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