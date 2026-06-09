Il Milan ha avviato un'analisi approfondita su Kerim Alajbegovi?, giovane attaccante nato nel 2007, che attualmente gioca per il Bayer Leverkusen. La società rossonera sta valutando un possibile trasferimento, mentre il club tedesco controlla il giocatore. La trattativa si inserisce nel contesto del mercato di gennaio, con il Milan che cerca di rafforzare l’attacco. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.

La sessione estiva di calciomercato del Milan si preannuncia caldissima. E orientata, ancora una volta, sulla linea verde e sulla sostenibilità tecnica ed economica. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dagli operatori di mercato, la dirigenza rossonera avrebbe rotto gli indugi per uno dei profili più cristallini e ambiti del panorama calcistico europeo: Kerim Alajbegovic. Il trequartista e ala sinistra, nato nel settembre del 2007, è finito prepotentemente sul taccuino degli scout milanisti grazie a una stagione da assoluto protagonista in Austria. Il Milan ha già dato prova di voler anticipare (per quanto possibile, visto che la dirigenza è in fase di ricostruzione.) i tempi della programmazione sportiva, come dimostrato dal recente annuncio del tesseramento di Andrej Kostic per il progetto Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan sfida la Serie A per Alajbegovi?: il blitz per il “nuovo Wirtz” controllato dal Leverkusen

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