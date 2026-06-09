Il Milan si prepara a ufficializzare l’ingaggio di Oliver Glasner come nuovo allenatore. Dopo incontri e valutazioni, sembra ormai certo l’accordo con il tecnico 51enne, che avrebbe soddisfatto le richieste del club. La decisione finale dovrebbe essere comunicata a breve, segnando l’inizio di una nuova fase per la squadra. La scelta di Glasner è stata confermata da fonti vicine alla trattativa.

Nuovi vertici, ultime valutazioni: verso la fumata bianca per Oliver Glasner. Il 51enne avrebbe convinto tutti. L’addio al Crystal Palace con la Conference League in bacheca, la corte del Bayer Leverkusen che poi ha virato su Carles Martinez, l’apprezzamento del Feyenoord che lo vorrebbe in panchina dopo l’esonero di Robin Van Persie: la priorità di Glasner è il Diavolo. E il Diavolo sembra convinto, anche se sonderà altre piste, mentre i contatti con la prima alternativa Mauricio Pochettino (e di conseguenza col direttore sportivo Ramon Planes) si sarebbero allentati. Glasner potrebbe firmare fino a giugno 2028, con opzione per un’altra stagione, un contratto da 4 milioni all’anno. E arriverebbe a prescindere dal “sì” di Ralf Rangnick, in pole per ricoprire il ruolo di (super) responsabile dell’area tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sport.quotidiano.net - Il Milan e Glasner si scelgono, via al mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, c’è il “sì” di Glasner al progetto: ha rifiutato un club europeo per i rossoneriOliver Glasner ha accettato di guidare il Milan per la stagione 2026-2027, rifiutando un club europeo che gli era stato proposto.

Leggi anche: Milan Top News: la scelta di Rangnick/Glasner e il super colpo a costo zero che infiamma il mercato

Temi più discussi: Allenatore Milan, previsto un contatto con Glasner; Glasner in pole per la panchina del Milan: le ultime sul prossimo allenatore; Il Milan è diviso tra Glasner e Slot: idee differenti tra Ibrahimovic e Cardinale; Calciomercato: Glasner saluta il Crystal Palace, per il Milan anche Jaissle.

Gazzetta: #Glasner aspetta solo una chiamata del #Milan per diventare il nuovo allenatore rossonero. Prima dell’allenatore Cardinale vorrebbe definire la questione DT con #Rangnick in pole. L’alternativa al tedesco è Ramon Planes: in questo caso salirebb x.com

[Bianchin] Oliver Glasner sta solo aspettando una chiamata da Milano per diventare il nuovo allenatore dei Rossoneri. Prima, però, Cardinale vuole finalizzare la nomina del direttore tecnico. reddit

Glasner, priorità assoluta al Milan. Anche Rangnick aspetta i rossoneriOliver Glasner vuole solo il Milan e ha messo da parte per ora tutte le altre offerte. Anche Ralf Rangnick aspetta i rossoneri ... milannews.it

Milan, Glasner ha dato l'ok: nuovo meeting tra le partiMessa da parte anche l’offerta del Feyenoord, l’austriaco spera di cominciare la sfida rossonera il prima possibile ... corrieredellosport.it