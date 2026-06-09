Il Marocco in sella alla moto La crescita attraverso il viaggio
Un viaggio di 5.000 chilometri in moto attraverso il deserto del Marocco è stato raccontato come un’esperienza condivisa tra due amici. La narrazione si concentra sul percorso e sulle tappe attraversate, senza approfondire dettagli personali o motivazioni. Non sono stati forniti dati su itinerari specifici o condizioni del viaggio, né su eventuali difficoltà incontrate. La descrizione si limita a evidenziare la distanza percorsa e il contesto geografico del viaggio.
Potrebbe essere un semplice racconto su un viaggio in moto. 5mila chilometri sulla sabbia attraversando il Marocco con l’amico del cuore. Non è nemmeno una cronaca di formazione di due ragazzi in giro per il mondo, ma un diario interiore di chi decide di crescere staccandosi dal nido e spiccare il volo e lo fa a bordo della sua moto. ‘Una tenda per due’ (Eidon) è il racconto della motocicletta di Martino Gastelu, 25 anni, di Milano, cresciuto a Parigi, con le radici a Carrara dove la famiglia della madre, Cristina Dogliani, dirige il celebre biscottificio. 250 pagine che descrivono un viaggio di 20 giorni attraverso le diverse latitudini... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Marocco in moto - Costi ed Itinerario
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