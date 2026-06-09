La riprofilatura della spiaggia di Pratoranieri è approvata, ma non durante il mese di giugno, quando la stagione balneare è già iniziata. La decisione di procedere in questo periodo è contestata, poiché potrebbe disturbare le attività turistiche in corso. La proposta riguarda la modifica della forma della spiaggia, ma si preferirebbe eseguirla in un momento diverso, per evitare disagi alla stagione già avviata.

Sì alla riprofilatura della spiaggia di Pratoranieri, ma non a giugno quando la stagione balneare è già avviata. È questa la posizione del consigliere comunale Giacomo Manni (Gruppo Misto) che interviene dopo aver raccolto – dice – "le preoccupazioni dei residenti e operatori turistici del quartiere della zona riguardo ai lavori che si stanno svolgendo sull’arenile della zona". "Non metto in discussione la necessità dell’intervento – dice il consigliere –. Anzi, le linee guida approvate dalla Regione Toscana nel 2018 hanno rappresentato un passaggio importante, perché hanno dato ai Comuni strumenti più chiari per intervenire sulla manutenzione degli arenili, sulla riprofilatura e sulla gestione delle criticità legate all’erosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il litorale del Golfo da difendere: "Sì alla riprofilatura della spiaggia. Ma scelto il periodo sbagliato"

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