Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate di Spello 2026

Da perugiatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gruppo “Arco Romano” ha vinto il 63esimo Concorso delle Infiorate di Spello, aggiudicandosi il Trofeo Properzio e il titolo di vincitore assoluto. La loro creazione si intitola “Il cuore grande delle donne”. La manifestazione si è svolta nel 2026 e ha coinvolto vari gruppi che hanno realizzato opere con fiori e materiali naturali. La premiazione si è svolta alla fine della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il gruppo “Arco romano” conquista il Trofeo Properzio e il titolo di vincitore assoluto del 63esimo Concorso delle Infiorate di Spello con l'opera “Il cuore grande delle donne. Le tre Marie al sepolcro di Gesù”, scelta dalla giuria tecnica “per la composizione perfettamente risolta, sia nel tema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arco romano vince le Infiorate di Spello e alza il trofeo Properzio: le classifiche

Video Arco romano vince le Infiorate di Spello e alza il trofeo Properzio: le classifiche

Notizie e thread social correlati

Infiorate di Spello. Profumi e coloriLe infiorate di Spello sono uno degli eventi più noti dell'Umbria, attirando circa 50.

Leggi anche: L’evento di Spello La magia delle Infiorate

Temi più discussi: Il gruppo Arco romano con 'Il cuore grande delle donne' vince le Infiorate di Spello; Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate di Spello; Migliaia di visitatori a Spello. Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate 2026; È il gruppo Arco romano il vincitore assoluto delle Infiorate.

arco romano il gruppo arco romanoIl gruppo Arco romano con 'Il cuore grande delle donne' vince le Infiorate di SpelloIl gruppo Arco romano con l'opera Il cuore grande delle donne. Le tre Marie al sepolcro di Gesù ha conquistato il trofeo Properzio e il titolo di vincitore assoluto del 63/o concorso delle Infiora ... ansa.it

arco romano il gruppo arco romanoMigliaia di visitatori a Spello. Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate 2026Consenso unanime della giuria per l’opera vincitrice del concorso. In centro centinaia di infioratori e la Processione del Corpus Domini. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web