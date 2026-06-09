Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate di Spello 2026

Notizia in breve

Il gruppo “Arco Romano” ha vinto il 63esimo Concorso delle Infiorate di Spello, aggiudicandosi il Trofeo Properzio e il titolo di vincitore assoluto. La loro creazione si intitola “Il cuore grande delle donne”. La manifestazione si è svolta nel 2026 e ha coinvolto vari gruppi che hanno realizzato opere con fiori e materiali naturali. La premiazione si è svolta alla fine della manifestazione.