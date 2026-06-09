Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate di Spello 2026
Il gruppo “Arco Romano” ha vinto il 63esimo Concorso delle Infiorate di Spello, aggiudicandosi il Trofeo Properzio e il titolo di vincitore assoluto. La loro creazione si intitola “Il cuore grande delle donne”. La manifestazione si è svolta nel 2026 e ha coinvolto vari gruppi che hanno realizzato opere con fiori e materiali naturali. La premiazione si è svolta alla fine della manifestazione.
Il gruppo “Arco romano” conquista il Trofeo Properzio e il titolo di vincitore assoluto del 63esimo Concorso delle Infiorate di Spello con l'opera “Il cuore grande delle donne. Le tre Marie al sepolcro di Gesù”, scelta dalla giuria tecnica “per la composizione perfettamente risolta, sia nel tema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Arco romano vince le Infiorate di Spello e alza il trofeo Properzio: le classifiche
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Migliaia di visitatori a Spello. Il gruppo Arco Romano trionfa alle Infiorate 2026Consenso unanime della giuria per l’opera vincitrice del concorso. In centro centinaia di infioratori e la Processione del Corpus Domini. msn.com