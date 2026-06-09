Il generale cade sugli insubordinati Anche a Vannacci serve un’alleanza
A Vigevano, il generale Vannacci ha affrontato il problema della disobbedienza degli elettori, che hanno ignorato l’appello al non voto del suo candidato e hanno preferito sostenere un altro candidato, supportato da Forza Italia e da una lista civica. La vittoria del candidato sostenuto da forze politiche diverse è stata accolta senza lusinghe, evidenziando come anche figure militari di rilievo si trovino a dover fare i conti con la scelta autonoma degli elettori.
Furio Suvilla, l’avvocato appoggiato dal fondatore di Futuro nazionale, al primo turno era arrivato addirittura al 14,21%, staccando di cinque punti la Lega. Ma in vista del ballottaggio, l’uomo di Vannacci si era rifiutato di far confluire le proprie preferenze sull’azzurro: «Non appoggeremo», aveva detto, «chi si definisce di centrodestra ma poi ha paura di prendere posizioni ufficiali sui temi più importanti che riguardano la nostra città». Era quasi un invito a premiare Rossella Buratti, candidata del campo largo, testa di serie allo «spareggio» di questo fine settimana, grazie alle tensioni nello schieramento avversario. La «destra destra» esortava a «recarsi alle urne votando scheda bianca o annullando». 🔗 Leggi su Laverita.info
Il generale Vannacci esce dalla Lega e fonda un suo partito di destra
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Questo paese periodicamente cade nella tentazione di creare alternative pescando dal nulla cosmico, negli anni: #lega, #5stelle, #vannacci, improvvisazioni che fanno inesorabilmente retrocedere politica e paese. Trovatemi qualcosa di più inutile, dannoso, s x.com
Tg3. . Ad agitare la politica, e in particolare i partiti di maggioranza, le mosse di Futuro Nazionale, il movimento del generale Vannacci che oggi ufficializza cinque nuovi ingressi. facebook
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