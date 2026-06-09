Il generale cade sugli insubordinati Anche a Vannacci serve un’alleanza

Notizia in breve

A Vigevano, il generale Vannacci ha affrontato il problema della disobbedienza degli elettori, che hanno ignorato l’appello al non voto del suo candidato e hanno preferito sostenere un altro candidato, supportato da Forza Italia e da una lista civica. La vittoria del candidato sostenuto da forze politiche diverse è stata accolta senza lusinghe, evidenziando come anche figure militari di rilievo si trovino a dover fare i conti con la scelta autonoma degli elettori.