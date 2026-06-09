Il futuro di Staggia le priorità Dal medico di famiglia ai lavori sulla tangenziale

A Staggia, il servizio di medico di famiglia sarà garantito anche da luglio. Contestualmente, sono in programma lavori sulla tangenziale per migliorare la viabilità. La priorità è assicurare la continuità dell’assistenza sanitaria, senza interruzioni, mentre gli interventi sulla strada mirano a ridurre i tempi di percorrenza. Nessuna data confermata per l’avvio dei lavori, che saranno comunicati successivamente. La gestione dei servizi pubblici resta al centro delle attività previste per il prossimo periodo.

Continuità del servizio di medico di famiglia; entrata in funzione a luglio anche a Staggia della stazione mobile della polizia municipale; apertura, sempre a luglio, del secondo lotto della tangenziale, cui faranno seguito l’atteso rifacimento dei marciapiedi di via Romana, il restyling degli impianti sportivi e della pista tra Staggia e Poggibonsi; prossima apertura dell’area di sgambamento cani e altre opere. Sono le novità positive annunciate dalla sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, e dalla Giunta comunale nel corso dell’incontro promosso a Staggia, nell’area Feste, dal Consiglio di Frazione. Tra le questioni al centro del dibattito,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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