Durante l’udienza, è stato affermato che non vi sono elementi che dimostrino una provocazione da parte della vittima e che l’azione dei due imputati è stata volontaria e consapevole. Non si applica l’attenuante della provocazione né quella dell’eccesso colposo di legittima difesa. L’episodio si è verificato nella notte dell’1 settembre 2023 all’interno di un locale di via Bologna, con le autorità che hanno sottolineato la natura volontaria e aggravata della condotta dei due imputati, caratterizzata anche da crudeltà.

L’attenuante della provocazione "non sussiste", così come "l’eccesso colposo di legittima difesa". Perché quella maledetta notte dell’1 settembre 2023, all’interno del Big Town, locale di via Bologna, i due imputati agirono "nella piena volontarietà e consapevolezza", aggravata "dalla crudeltà". Sono macigni le parole dell’Assise – presidente Piera Tassoni, a latere Giovanni Solinas – che in 64 pagine ha messo nero su bianco i perché dei 28 anni di condanna per Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio di 72 e 43 anni imputati per l’omicidio del 43enne Davide Buzzi e per il tentato omicidio del 23enne Lorenzo Piccinini. Una mattanza, quella notte, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del bar, culmine di una serie di tensioni andate avanti per giorni, con sullo sfondo la morte di Edoardo Bovini, figliastro di Buzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il delitto del Big Town: "Nessuna provocazione. Palese volontà di uccidere"

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After cutting ties with his blind family, he vowed to stay upright, unmoved by beauty or wealth.

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