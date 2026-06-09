il declino della cultura del sospetto

L’America ha inviato una richiesta di risarcimento al Fatto Quotidiano per un’inchiesta che accusava Nicole Minetti di aver ricevuto una grazia senza i requisiti. L’inchiesta si è rivelata infondata.

Dall’America è arrivato il conto al Fatto Quotidiano per l’inchiesta, rivelatasi infondata, sulla mancanza di requisiti della grazia concessa a Nicole Minetti. E come era nell’aria si tratta di un conto salato: 250 milioni di dollari che oltre a Travaglio vengono chiesti in parte pure alla Rai per le affermazioni di Sigfrido Ranucci conduttore di Report. Non fa mai piacere vedere colleghi andare in difficoltà in seguito a cause giudiziarie con possibili conseguenze economiche disastrose. Ma il caso in questione, qualunque sarà il suo esito, deve farci riflettere su quanto sia lecito che la cultura del sospetto diventi una disinvolta, accanita e a volte violenta prassi giornalistica. Perché... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Fidarsi del medico o del web Ecco dove sbagliamo davvero.

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