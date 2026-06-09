È stato identificato un meccanismo clinico dietro il fenomeno noto come “crepacuore”. La scoperta si basa su diagnosi recenti che spiegano come il cuore possa essere colpito da uno stress emotivo intenso, portando a sintomi simili a un infarto. La condizione è stata riconosciuta come una risposta fisica a shock emotivi estremi, con un danno temporaneo al muscolo cardiaco.

Il tempo della medicina ci ha permesso di diagnosticare e dare un nome a ciò che, fino a pochi anni fa, veniva semplicemente chiamato “crepacuore”. Oggi sappiamo che molte condizioni cardiache transitorie che possono insorgere in seguito a eventi emotivi particolarmente intensi possono essere ricondotte alla sindrome di Takotsubo, nota anche come “sindrome del cuore infranto” o “cuore in gabbia”. Questa parrebbe essere stata la causa della morte della fumettista iraniana Marjane Satrapi. La ricerca e la clinica consentono di attribuire, a posteriori, un nome a molte morti che appaiono incomprensibili a chi non conosce la profondità con cui il dolore può incidere sul corpo umano. Nel mio paese natale, in Toscana, tutti conoscono ancora la storia di Alma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ‘crepacuore’ esiste davvero: una possibile spiegazione clinica del caso di Marjane Satrapi

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