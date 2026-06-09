Il corpo lavora mentre dormiamo | il sonno quel miracolo notturno che non controlliamo

Da lortica.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il sonno, il corpo continua a lavorare senza che ne siamo consapevoli. I processi fisiologici, come il riposo muscolare, il metabolismo e la regolazione ormonale, proseguono spontaneamente. La ricerca scientifica conferma che molte funzioni vitali sono attive anche mentre dormiamo, senza bisogno del nostro intervento. Il sonno rappresenta un’attività autonoma e complessa, gestita da sistemi automatici che operano al di fuori della nostra volontà.

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CI VUOLE UMILTÀ Ci vuole umiltà per conoscere il corpo umano. Per capire ed accettare che durante la notte noi siamo in mano alla natura, che trascende la nostra volontà. Durante la notte il nostro corpo entra in una dimensione svincolata dalla nostra volontà. Non possediamo il controllo del nostro corpo perché dormiamo. Siamo guidati dal sistema nervoso autonomo. Si chiama così perché agisce e decide in modo indipendente dalla nostra volontà. Noi viviamo nella notte un tempo che sottovalutiamo. Possiamo anche arrivare a pensare che il dormire sia tempo perso, inutile. Ma la natura ci obbliga a dormire. Il sonno e’ una dimensione spirituale perché permette al corpo di trascendere la sua materialità. 🔗 Leggi su Lortica.it

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