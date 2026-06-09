Il controllo della percezione è la vera arma del potere globale

Un nuovo studio evidenzia che il controllo della percezione rappresenta la principale arma nel conflitto globale. La guerra cognitiva, parte del conflitto ibrido, è diventata una delle dimensioni più critiche, coinvolgendo tecniche di manipolazione dell'informazione e influenzamento delle opinioni pubbliche. Le operazioni mirano a alterare la percezione della realtà, rendendo difficile distinguere tra verità e propaganda. La strategia si concentra sulla gestione delle informazioni per ottenere vantaggi politici e militari.

La guerra cognitiva (cognitive warfare) è oggi una delle dimensioni più critiche del conflitto ibrido. Sfruttando tecnologie digitali, intelligenza artificiale e scoperte nelle neuroscienze, il conflitto moderno non punta più solo alla distruzione fisica, ma al controllo dei processi decisionali. Con la cognitive warfare il nuovo campo di battaglia diventa la mente umana. Nonostante il concetto sia relativamente recente e ancora in fase di sviluppo, la Nato, in un documento del 2023, ha ufficialmente riconosciuto la cognizione come il sesto dominio di guerra, accanto a terra, mare, aria, spazio e cyber. In quel documento si sottolinea, tra l’altro, come la capacità di utilizzare (in modo... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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The Art of War Explained Through Machiavelli, America, and Modern Power

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