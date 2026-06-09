Il cinema fatto in Serie Torna il Global Festival L’eccellenza della fiction

Al “Global” Festival, che si tiene questa settimana, sono in programma numerose anteprime di serie televisive internazionali. La manifestazione si concentra esclusivamente sulla fiction seriale, distinguendosi da altri eventi più tradizionali dedicati al cinema. La kermesse si svolge in spazi dedicati alla proiezione e al dibattito tra professionisti del settore e pubblico. Sono attesi registi, sceneggiatori e produttori provenienti da vari paesi.

Le serie sono ormai protagoniste di prim’ordine nel mondo dell’audiovisivo ma mentre i festival di cinema abbondano, quelli dedicati alla serialità sono rari. Anzi, si può dire che, almeno in ambito europeo, l’ “Italian Global Series“, di cui anche QN-il Resto del Carlino è media partner, è l’unico dedicato a queste opere, spesso anche di notevole valore artistico. Che fosse in qualche modo diventato necessario e sia arrivato a colmare un vuoto, dopo i tentativi non del tutto fortunati di alcuni anni fa con il “Roma Fiction Fest“ quando le serie non avevano ancora la valenza attuale, lo dimostra il successo ottenuto lo scorso anno, al suo esordio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Part 3 docu serie - Montreal burlesque Festival 2025

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Il cinema fatto in Serie. Torna il Global Festival. L’eccellenza della fictionConcorso internazionale, premi e anniversari (il Gesù di Zefferelli, Star Trek). La 2ª edizione della manifestazione a luglio tra Rimini e Riccione è all stars. . msn.com