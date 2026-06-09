Il Castello Alfonsino saluta il solstizio d’estate con una visita all’alba tra storia e natura

Da brindisireport.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 giugno alle 5 del mattino, un’associazione organizza una visita all’alba al Castello Alfonsino, nel giorno del solstizio d’estate. L’evento combina storia e natura, offrendo un’esperienza unica per celebrare l’inizio della stagione. La visita si svolge nel Forte a Mare e rappresenta un’occasione per vivere un momento suggestivo in un contesto storico. L’iniziativa si rivolge a chi desidera assistere all’alba in un luogo di rilievo.

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Per il prossimo 21 giugno, alle ore 5.00, l’Associazione Le Colonne organizzerà un’esperienza unica e suggestiva per celebrare l’arrivo dell’estate: una visita all’alba presso il Castello Alfonsino - Forte a Mare, nel momento simbolico del solstizio d’estate.Quando il sole inizierà ad affacciarsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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