il capitale che cresce

Due gemelle beduine sono state ritratte per anni dall’artista Monica Biancardi in Cisgiordania. Le fotografie mostrano le sorelle sedute insieme, con abiti tradizionali, in ambienti desertici e accampamenti. Il lavoro si concentra sulla loro quotidianità e sulla relazione tra le due ragazze, evidenziando dettagli come i vestiti, i volti e l’ambiente circostante. Le immagini sono state scattate in diversi momenti nel corso degli anni.

Tutto nasce dall’incontro casuale con Sarah e Saleha, una coppia di gemelle di due anni. Era il 2009 e la fotografa e artista Monica Biancardi si trovava in un villaggio beduino a sudest di Hebron in Cisgiordania. Dopo una lunga attesa, il padre delle bambine l’aveva invitata a scattare un ritratto alle gemelle, ma quella foto era solo una delle tante che Biancardi aveva fatto durante il suo viaggio. Poi però nel 2012 era tornata in quell’angolo di deserto della Palestina per realizzare alcuni progetti e il caso aveva voluto che le incontrasse di nuovo. Aveva così deciso di provare a seguirne la crescita. Anno dopo anno, le ha ritrovate... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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