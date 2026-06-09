Il canto dell' orcolat a teatro a Carlino

Notizia in breve

A Carlino, l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alla Cultura organizzano uno spettacolo teatrale dedicato al canto dell’orcolat. L’evento mira a valorizzare questa tradizione culturale locale e coinvolgere la comunità. La rappresentazione si svolgerà in un teatro della zona e sarà aperta al pubblico. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale del comune, con l’obiettivo di promuovere le testimonianze storiche e artistiche del territorio.